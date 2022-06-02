Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/2 финала 20-я «сеяная» проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши.

Свентек выиграла оба сета — 6:2, 6:1, потратив всего 1 час 6 минут. Она взяла пять подач россиянки и проиграла одну свою. Обе теннисистки допустили по две двойных ошибки, Касаткина сделала два эйса, Свентек — 1.

В финале «Ролан Гаррос» Свентек сыграет с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревисан и 18-й «сеяной» американкой Кори Гауфф. В их матче идёт розыгрыш первого гейма.