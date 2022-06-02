Тренер Александр Кержаков рассказал по поводу своего будущего в «Нижнем Новгороде». Легендарный экс-футболист «Зенита» возглавил нижегородцев летом прошлого сезона, а 1 июня его контракт истёк.

«Я ясно давал понять и руководству клуба, и руководству области, что мне, конечно же, хотелось бы продолжить работать в клубе. Мы обсудили условия договора, но все это тянется», — цитирует Кержакова «Петербургский дневник» со ссылкой на ТАСС.

По словам Кержакова, сейчас переговоры не идут, но он ждёт общения с губернатором региона.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» перед началом сезона-2021/22. До этого экс-форвард «Зенита» возглавлял юношескую сборную России и «Томь».

В дебютный сезон в РПЛ нижегородцы под руководством Кержакова заняли 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах, на 1 балл оторвавшись от зоны стыков.

По данным СМИ, Кержакова может сменить Михаил Галактионов.