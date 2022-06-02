Фигурист Евгений Семененко сообщил о закрытии уголовного дела о его падении на шоу Евгения Плющенко. 16 апреля, выступая в Санкт-Петербурге на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», Семененко упал и ударился головой о лед. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

«Уголовное дело, было закрыто сразу, как только меня выписали из больницы, — цитирует «РИА Новости» Семененко. — Я написал заявление об отсутствии претензий. Да, кстати, это моя позиция, мое решение, здесь нет никакой финансовой заинтересованности, и помощь от организаторов шоу была предложена, но я отказался».

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022.. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.