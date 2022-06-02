Российский гроссмейстер Сергей Карякин был награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

32-летний Карякин был награждён за «заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».

Карякин — обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам, блицу и командный ЧМ в составе сборной России. В 2016 году он участвовал в матче за звание чемпиона мира, но уступил действующему обладателю шахматной короны Магнусу Карлсену.