«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Ильи Кутепова. Контракт 28-летнего футболиста истекает этим летом, он покидает красно-белых на правах свободного агента.

Кутепов — воспитанник «Спартака» и провёл в клубе всю профессиональную карьеру. В общей сложности он отыграл за красно-белых 114 матчей и забил 2 мяча, выиграв с клубом чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Однако из-за травм и проигранной конкуренции Кутепов в последние годы нерегулярно выходил на поле. В сезоне-2021/22 он провёл за основу только пять матчей (ещё три — в ФНЛ за «Спартак-2»).

Также футболист провёл 13 матчей за сборную России. На домашнем чемпионате мира-2018, где россияне добрались до четвертьфинала, Кутепов составил пару центральных защитников с Сергеем Игнашевичем, провёл все пять матчей на турнире и отдал одну голевую передачу (на Артёма Дзюбу в матче с Египтом).

Ранее «Спартак» также покинул хавбек сборной России Зелимхан Бакаев.