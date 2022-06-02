Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на требования «Спартака» провести матч за Суперкубок России в Москве. Ранее красно-белые обратились к руководству РФС и РПЛ с просьбой перенести розыгрыш трофея на неделю позже, организовать его в «Лужниках» при судестве иностранных арбитров.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Суперкубок России-2022 разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Его проведение планируется 9 июля, место ещё не определено. Отметим, что за всю историю Суперкубок России один раз разыгрывался в Санкт-Петербурге.