Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновлённые цены на футболистов российской премьер-лиги. Из всех игроков РПЛ самое большое падение в цене по сравнению с прошлым годом продемонстрировал вратарь «Спартака» Александр Максименко. Сейчас его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро, он стал дешевле на 10,5 млн, или 80,8%.

За прошедший сезон Максименко утратил место в основе «Спартака», а сам клуб опустился со второй строчки в таблице на десятую.

Также в число потерявших в цене вошли Марио Фернандес из ЦСКА (минус 8 млн евро), Роман Зобнин из «Спартака» (минус 7 млн), Антон Миранчук из «Локомотива» (минус 7 млн) и Жан-Филипп Гбамен (минус 6 млн).

Из игроков «Зенита» сильнее всех подорожали Деян Ловрен и Артём Дзюба. Первый стал стоить 4,5 млн против 10 млн в прошлом году (минус 5,5 млн или 55%). Второй оценивается в 6 млн против 11 в прошлом году (минус 5 млн или 45,5%). Оба вошли в топ-10 по величине падения стоимости.