Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновлённые цены на футболистов российской премьер-лиги. Из всех игроков РПЛ наибольший прогресс в цене продемонстрировал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. 19-летний хавбек стал стоить 15 миллионов евро против 4 млн в прошлом году, то есть на 11 млн или 275% дороже.

В тройку самых дорогих игроков также вошли два игрока «Зенита» Юри Алберто и Клаудиньо. Первый стал стоить 16 млн против 6 млн год назад (плюс 10 млн или 166,7%), второй — 18 млн против 11 млн год назад (плюс 7 млн или 63,6%).

В топ-10 вошёл ещё один зенитовец Вилмар Барриос — 20 млн против 15 (плюс 5 млн или 33,3%).