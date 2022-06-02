«Зенит» взял верх над ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 82:63. Счёт по четвертям — 16:21, 23:12, 20:15, 23:15.

Самым результативным игроком встречи стал Джордан Мики, набравший 17 очков. Билли Бэрон отметился 11 очками, Тайсон Картер — 10.

У ЦСКА Никола Милутинов и Алексей Швед набрали по 14 очков, Семён Антонов — 10.

Петербуржцы сравняли счёт в серии — 3-3 (59:83, 73:82, 93:79, 110:111, 97:95, 82:63). Теперь чемпион Единой лиги ВТБ определится в решающем седьмом матче, который пройдёт в Москве 5 июня.

ЦСКА выиграл 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ из 12, включая дебютный промо-турнир. «Зенит» четыре раза завоёвывал бронзу и впервые в истории играет в финале.