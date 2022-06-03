Испания и Португалия сыграли вничью в стартовом матче розыгрыша Лиги наций-2022/23 — 1:1. Счёт открыл испанский форвард Альваро Мората на 25-й минуте. На 82-й Рикарду Хорта забил ответный мяч.

На 62-й минуте на поле появился форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Для него игра стала 187-й в национальной футболке. По этому показателю он занимает третье место в истории и второе — среди действующих игроков. По числу матчей по версии ФИФА первым идёт малазиец Со Чин Анн, сыгравший 195 поединков с 1969 по 1984 год. Второе место занимает нынешний капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (193). Роналду — рекордсмен среди европейцев.

В другом матче группы 2 Лиги наций А Чехия победила Швейцарию 2:1.