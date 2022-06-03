«Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок Российской премьер-лиги, сообщает телеграм-канал клуба.

Петербургский клуб получил это право по регламенту: на вечное хранение трофей передаётся за три чемпионства подряд или за пять в общей сложности. Кубок нынешнего образца «Зенит» выигрывал в 2020, 2021 и 2022 году. В 2019-м петербуржцы уже получили на вечное хранение предыдущий чемпионский кубок за пять побед.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России и в восьмой — в общей сложности.