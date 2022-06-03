Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в резкой форме отреагировал на слухи о переговорах с московским «Динамо». Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» интересуется специалистом, но он готов прийти в московский клуб только если спортивным директором станет Алексей Рыскин, с которым Карпин работает в «Ростове».

«Эта информация вообще не соответствует действительности, — цитирует «РБ-Спорт» Карпина. — Мягко говоря — это грязная жёсткая ложь. А говоря по-русски — полное враньё! Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался».

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ и дошло до финала Кубка России. По окончании сезона клуб оставил тренер Сандро Шварц, который накануне возглавил «Герту».

Карпин возглавлял «Ростов» с начала 2018 года. В начале сезона-2021/22 он оставил дончан после двух туров, поскольку передумал совмещать посты в клубе и сборной России. Однако весной он во второй раз принял «Ростов» из-за отстранения национальной команды от международных стартов. Под его руководством «Ростов» занял девятое место в таблице.