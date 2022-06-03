«Бостон» одержал победу над «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии НБА — 120:108. Примечательно, что после третьей четверти «Уорриорз» вели с разностью «+12», но «Селтикс» в заключительной четверти набрали целых 40 очков. Итоговый счёт по четвертям — 28:32, 28:22, 24:38, 40:16.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри из «Голден Стэйт» — 34 очка. Помимо него, в составе команды за 10 очков вышли Эндрю Уиггинз (20), Клэй Томпсон (15) и Отто Портер (12).

У «Бостона» Эл Хорфорд набрал 26 очков, Джэйлен Браун — 24, Деррик Уайт — 21, Маркус Смарт — 18, а Джейсон Татум сделал дабл-дабл — 12 очков и 13 передач.

Вторая игра пройдет на площадке «Уорриорз» 6 июня.