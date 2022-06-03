Авторитетный портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг стоимости футболистов российской премьер-лиги. Самым дорогим игроком стал бразильский полузащитник «Зенита» Малком. Его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Первые четыре места заняли футболисты петербуржцев: вторым стал колумбиец Вилмар Барриос (20 млн), третьим — бразилец Вендел (19 млн), четвёртым — ещё один представитель Бразилии Клаудиньо (18 млн).

Гегемонию «Зенита» прервал ЦСКА: его хавбек Юсуф Языджи замкнул пятёрку лидеров (17 млн). На шестом месте расположился ещё один бразильский футболист «Зенита» Юри Алберто (16 млн). Седьмым стал первый россиянин в рейтинге — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (16 млн). Восьмое место занял пятый зенитовский бразилец — защитник «Зенита» Дуглас Сантос (16 млн). Наконец десятку лидеров замкнули Джон Кордоба из «Краснодара» и Арсен Захарян из «Динамо» (по 15 млн).

Отметим, что следующий в рейтинге футболист «Зенита» — Артём Дзюба — занимает лишь 28-е место (6 млн).