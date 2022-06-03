Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в турнире по лёгкой атлетике, сообщает «РИА Новости». Спортсменка выступит на Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в московских «Лужниках».

Дисциплина, в которой выйдет на старт фигуристка, пока держится в секрете.

Неделя легкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней примут участие порядка 3 000 спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.