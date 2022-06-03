Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова назвала дисциплины, в которых может выступить фигуристка Александра Трусова. Ранее стало известно, что Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики в московских «Лужниках», которые пройдут с 7 по 13 июня. Дисциплина, в которой выступит Трусова, пока держится в тайне.

«Она не раскрывает дисциплины, хочет оставить это в секрете. Судя по тому, что будет в рамках этой недели — это будут либо спринт, либо прыжки, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Приваловой. — Что-то из этого. Судя по тем четверным прыжкам, которая она делает, у нее отличная форма».

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.