Все же умеют фигуристки взрывать российское медиапространство! Сегодня прогремела очередная «пушка». Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова внезапно переквалифицируется в легкоатлетку. Фигуристка выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве, которая пройдёт с 7 по 13 июля в «Лужниках».

Давайте попробуем понять, что это значит для самой Трусовой и в какой дисциплине её стоит ждать.

Как только стало известно, что Трусова примет участие в легкоатлетическом соревновании, в многочисленных пабликах и форумах стали предполагать – кто в шутку, кто всерьёз – что фигуристка будет участвовать в прыжках в высоту. Для любительницы пятерных прыжков этот выбор кажется очевидным. Даже глава ВФЛА Ирина Привалова предположила: «Это будут либо спринт, либо прыжки. Что-то из этого. Судя по тем четверным прыжкам, которая она делает, у нее отличная форма».

Но так ли всё очевидно? Давайте изучим, какие дисциплины в принципе стоят в программе Недели. В расписании указано следующее:

8-9 июня — День прыжков в длину и тройным

10-11 июня — День спринта

12-13 июня — День прыжков в высоту

Так что метательные дисциплины отбрасываем. Впрочем, представить хрупкую Сашу Трусову, толкающую ядро или метающую копьё и так довольно трудно.

Остались бег, прыжки в длину и высоту. И вот тут надо понимать, что ждать Трусову в прыжковых дисциплинах всерьёз было бы глупо. Все же прыжки на льду с вращением – это СОВСЕМ не то же самое, что прыжки через планку. В них нужна правильная техника отталкивания, складывания в полёте и даже приземления. Такая техника оттачивается годами, так что вряд ли 17-летняя девочка, высоко подпрыгивающая на льду, действительно сможет с наскока показать хоть какой-то результат.

То же самое с прыжками в длину – к тому же не стоит забывать, что эта дисциплина довольно травмоопасная, и вряд ли Трусова будет рисковать своим здоровьем и карьерой.

Остаётся самое простое и самое очевидное – бег.

Беговые дисциплины будут проводиться 10 и 11 июня. Трусова попадает под четвёртую возрастную группу – до 18 лет. У них в программе написаны забеги на 100, 200 и 400 метров. И из этих трёх забегов 400-метровка выглядит более предпочтительной для любительницы. 100 и 200 метров требуют слишком быстрого забега и слишком резвого темпа. 400-метровка – это забег достаточно короткий, чтобы не устать, и достаточно длинный, чтобы правильно разогнаться и распределить силы. Так что, скорее всего, именно в ней и выступит Саша Трусова

Теперь другой, ещё более важный вопрос. Не означает ли участие Трусовой в легкоатлетическом турнире окончание карьеры фигуристки? Не списала ли со счетов повзрослевшую ученицу Тутберидзе?

Конечно, залезть в «Хрустальный» и узнать все его секреты мы не можем, но всё выглядит так, что делать какие-то серьёзные выводы из этой новости не стоит. Всё, для чего нужна Трусова, это рейтинги. Организаторы хотят привлечь больше участников и зрителей, и медийная спортсменка с огромной армией фанатов – отличный пиар-ход. В плане сторонних проектов гораздо сомнительнее выглядит авантюра Камилы Валиевой, которая будет летом кататься в шоу Татьяны Навки. Вот это реально может сломать подготовку к сезону. А разовый небольшой забег на один день в июне – это мелочь, которая никак не скажется на форме Трусовой. Зато привлечёт внимание фанатов «огненной» девочки.

Так что и всерьёз результаты фигуристки не стоит воспринимать. Вряд ли она займет какое-то высокое место. Не исключено, что она вовсе финиширует последней. И словит очередную гору хейта от критиков. Ну да ей не привыкать.