Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила подробности участия Александры Трусовой в легкоатлетическом турнире в Москве. Ранее стало известно, что фигуристка выступит на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках», но дисциплина держалась в тайне.

«Мы подтверждаем, что Александра выступит в прыжках в длину 9-го числа», – заявила «Матч ТВ» пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

Отметим, что NVsport предполагал, что по косвенным признакам Трусова может выступить именно в прыжках в длину.

Неделя легкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней примут участие порядка 3 000 спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.