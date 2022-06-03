Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие в ледовых шоу Ильи Авербуха, сообщает «Матч ТВ». Ожидается участие фигуристки в шоу «Чемпионы», которое пройдёт в Сочи с 7 июля по 8 августа. Планируется провести 24 спектакля.

«Участие примут: Анна Щербакова, Женя Медведева, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Степанова – Иван Букин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин», — цитирует «Матч ТВ» Авербуха.

Щербаковой 18 лет. Она выиграла Олимпиаду-2022 в Пекине, стала чемпионкой мира, взяла два серебра чемпионатов Европы и трижды победила на чемпионатах России.

Ранее стало известно, что 16-летняя Камила Валиева также выступит в ледовых шоу в Сочи — в спектакле «Аленький цветочек» у Татьяны Навки.

Кроме того, Александра Трусова выступит на легкоатлетическом турнире.