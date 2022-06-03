Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков приветствует участие Александры Трусовой участие в турнире по лёгкой атлетике. Ранее стало известно, что фигуристка выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Не думаю, что это опасно. Вполне оправданно – почему девчонка не может себя попробовать в чем-то новом? Сашенька – очень атлетичная девочка, это ее тема, — цитирует «Матч ТВ» Железнякова. — Если она хочет попробовать, достичь каких-то успехов в других направлениях, то это же не значит, что она точно уйдет из фигурного катания. Я только приветствую это, как и занятия танцами, когда она пошла на стрип-пластику».

Позднее стало известно, что Трусова примет участие в прыжках в длину 9 июня.

В сезоне-2021/22 Трусова заняла третье место на чемпионате Европы и второе — на чемпионате России. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков. Однако по итогам соревнований она стала второй, уступив Анне Щербаковой.