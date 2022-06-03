Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался об участии олимпийских чемпионок Камилы Валиевой и Анны Щербаковой в ледовых шоу. Обе фигуристки выступят на шоу в Сочи — Валиева выступит у Татьяны Навки в спектакле «Аленький цветочек», а Щербакова — у Ильи Авербуха в шоу «Чемпионы».

«Это не сигнал к окончанию карьеры. Фигурное катание – это то, чем они занимаются с самого детства, — цитирует «Матч ТВ» Железнякова. — Просто им нужна движуха, которая сейчас стоит, как болото. И пусть они выпускают эту энергию, что копится в них. Главное – чтобы они направляли ее в хорошее русло и показывали людям правильный пример».