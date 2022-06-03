Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновлённые цены на футболистов в российской премьер-лиге. Вообще данные этого портала никогда не надо считать стопроцентным отображением рыночной стоимости игроков. Ведь Transfermarkt лишь учитывает ряд математических факторов, включая возраст футболистов. В расчёт не идут, например, перегретые из-за лимита цены на игроков с российским паспортом, психологические факторы и многое другое. Однако в любом случае публикации стоимостей игроков – это повод пристально изучить их и сделать определённые выводы.

Давайте посмотрим, кто из футболистов РПЛ сильнее всего изменился в цене и почему.

Подорожали*

В топе подорожаний в первую очередь обращает на себя прогресс молодых динамовцев и легионеров «Зенита».

Главное будущее «Динамо» — Арсен Захарян и Константин Тюкавин – стали стоить дороже на 11 и 4 миллиона соответственно. Футболисты засветились ещё в прошлом сезоне и даже вызывались Станиславом Черчесовым в сборную, однако в нынешнем закрепились в основе окончательно и стали одним из катализаторов прогресса «Динамо». Тюкавин, правда, утратил место в старте после прихода опытного Фёдора Смолова, потому и рост показал не такой солидный.

Вместе с ними прибавил в цене и Себастьян Шиманьски (+10 млн), но «сливки» с него будут снимать уже другие клубы – поляк покидает «Динамо» этим летом.

У «Зенита» впечатляющий рост показали новички-бразильцы Клаудиньо (+7 млн) и Юри Алберто (+10 млн). Оба приходили в клуб с определёнными рисками: не всегда бразильские легионеры, даже очень дорогие, приживаются в России. Клаудиньо достался по заниженной цене, Юри Алберто, которого брали срочно на замену Азмуну, — по завышенной. В итоге оба сейчас входят в топ самых дорогих футболистов лиги.

Вилмар Барриос не так молод по сравнению с бразильцами — ему уже 28 лет, что не помешало колумбийцу подорожать на 5 миллионов. Сказалась надежная игра и универсализм – ряд матчей Барриос провёл в защите. А универсальные футболисты всегда ценятся.

Грандиозный взлёт по понятным причинам совершил Гамид Агаларов. Ещё прошлым летом игрока мало кто знал даже в Уфе, а в итоге он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром чемпионата. Форвард «Уфы» подорожал с 350 тысяч до 6 миллионов, то есть на 1614%! Жаль только, от вылета это уфимцев не спасло.

Однако в процентном отношении Агаларов даже не второй. Ещё более впечатляющий рост показали Эрик Ботхейм и Виктор Мелёхин. Ботхейм весной покинул «Краснодар» из-за напряжения в Украине, что не помешало ему подорожать аж на 1900% — с 200 тысяч до 4 млн.

18-летний Мелёхин заиграл в основе весной, после отъезда легионеров из «Ростова». Сейчас он стоит скромный 1 миллион евро, но прошлым летом его цена составляла всего 25 тысяч. За год футболист подорожал на 3900% — это абсолютный рекорд лиги.

Наконец впечатляющий рост показал форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян, который взял на себя роль лидера после отъезда из клуба иностранцев. Он стал стоить дороже на 5,2 млн или 650%.

На их фоне рост главного российского вундеркинда Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» не так впечатляет — +900 тысяч или 112,5%.

В целом если оценивать топ подорожаний, то в него вошло много футболистов «Динамо». Этому способствовали результаты клуба: бело-голубые долгое время шли на втором месте и даже пытались конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Кроме того, у команды в составе много молодых футболистов (хотя подорожали и 29-летний Ордец, и 30-летний Бальбуэна). Также хорошую динамику роста демонстрируют центральные нападающие в разных клубах: Юри Алберто, Агаларов, Тюкавин, Ботхейм, Сперцян, Шамар Николсон из «Спартака» (+5 млн), Вильсон Исидор из «Локомотива» (+4,5 млн).

Подорожали и несколько футболистов «Сочи», хотя динамика для сенсационного вице-чемпиона России могла быть и побольше. Самый серьёзный рост показали Родригао (+2,8 млн), Маттео Кассьерра (+2,5 млн) и Данила Прохин (+2 млн).

Подешевели*

В топе подешевевших игроков сразу же в глаза бросается преобладание красно-белого цвета. «Спартак», конечно, выиграл Кубок России, но чемпионат провёл настолько бездарно, что ухнул со второго места в 2021 году аж на десятое в 2022-м. Это сказалось и на стоимости игроков.

Первое место и по проценту (-80,8%), и по абсолютной цене (-10,5 млн) безоговорочно удерживает Александр Максименко. В прошлом году казалось, что он и Матвей Сафонов на ближайшие годы устроят битву за роль первого номера в сборной России. В итоге же «Спартак» потерял лидирующие позиции, а Максименко – роль основного голкипера в клубе. Сафонов же сейчас стоит 16 миллионов и является вторым по цене среди российских футболистов и первым – среди россиян в РПЛ (среди всех его опережает только хавбек «Монако» Александр Головин – 25 млн).

В цене вместе с Максименко упали и Роман Зобнин (-7 млн), Квинси Промес (- 6 млн), Александр Соболев, Виктор Мозес (-3 млн). Прибавили в цене из спартаковцев только Селихов, а также те, кто пришёл в клуб уже зимой и ассоциируется не с провалом первой половины сезона, а с выигрышем Кубка – Шамар Николсон, Даниил Хлусевич и Кристофер Мартинс Перейра.

Если смотреть остальных подешевевших игроков, то большинство из них упали в цене в первую очередь из-за возраста. Так форвард «Зенита» Артём Дзюба стал стоить дешевле на целых 5 миллионов евро (почти в два раза!). Ведь портал не учитывает, что форвард и в 33 давал жару, хоть по сравнению с прошлым сезоном и немного сдал.

Ровно в два раза подешевел защитник ЦСКА Марио Фернандес – 8 миллионов евро против 16 в прошлом году. 31 год для игрока обороны нормальный возраст, но на стоимость Марио повлияли ещё и его частые травмы, а также уход из сборной России.

По понятным причинам сильно упали в цене ещё два зенитовца – 32-летний Деян Ловрен (-5,5 млн) и 29-летний Магомед Оздоев (-2,5 млн). На обоих повлияли и возраст, и травмы – Оздоев пропустил первую половину сезона, Ловрен – вторую.

Из более молодых игроков подешевели Антон Миранчук из «Локомотива» (-7 млн) и игроки ЦСКА Жан-Филип Гбамен (-6 млн) и Юсуф Языджи (-3 млн). Миранчук пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, а с Гбаменом и Языджи произошла похожая история. Оба прошлым летом были футболистами сильных клубов «Большой пятёрки». Гбамен перешёл за 25 миллионов в «Эвертон», а Языджи был основным игроком чемпиона Франции «Лилля». Но в итоге оба потеряли место в основе клубов и заново обрели себя уже в России. Турнир статусом ниже, а на высшем уровне оба игрока себя не проявили – отсюда и падение.

Очень печально видеть в списке подешевевших Джордже Деспотовича (-3,5 млн). И тут дело не в его возрасте (30 лет). Ещё недавно сербским форвардом интересовались ведущие команды России, включая «Зенит», а в итоге он провалил начало сезона с «Рубином», а затем концовку сезона с «Арсеналом». Оба клуба в итоге вылетели в ФНЛ, а 2,5 миллиона евро за Деспотовича сейчас кажутся даже сильно завышенной ценой.

У опозорившегося «Рубина» из основной обоймы подешевели вообще все, кроме молодого Виталия Лисаковича, который хоть что-то пытался сделать в конце сезона.

«Зенит»

У «Зенита», помимо уже указанных выше футболистов, в основном цены не менялись, по крайней мере, существенно. Ожидаемо подросли ценники у Ивана Сергеева (можно было бы и побольше, надо сказать), Данила Кругового, Дмитрия Чистякова и Даниила Одоевского. Ожидаемо упали у провалившегося Станислава Крицюка, 35-летнего Михаила Кержакова, 32-летнего Александра Ерохина. Немного удивило падение цены на Вячеслава Караваева на целый миллион (6 млн против 7), но, вероятно, сказались травма игрока и прогресс его конкурента Алексея Сутормина. Остальные остались при своих ценах.

Стоит отметить, что в рейтинге стоимостей РПЛ зенитовцы занимают первые четыре места и шестое.

* — полные изменения в стоимостях футболистов РПЛ вы можете узнать по гиперссылкам в нашей заметке