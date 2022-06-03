Защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев покинули «Химки», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов», — сказал Терюшков и уточнил, что больше потерь у клуба не планируется.

Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой. 33-летний Мамаев провёл за клуб только один тайм в феврале, а 38-летний Жирков принял участие в трёх матчах, в одном из которых вышел в стартовом составе. Также на его счету 18 минут в игре с бывшим клубом — «Зенитом».

«Химки» по итогам сезона заняли 13-е место в таблице РПЛ, а в стыковых матчах обыграли «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) и остались в элитном дивизионе.