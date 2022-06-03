Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 3 июня провёл совещание с руководителями региональных спортивных федераций города, сообщает «Петербургский дневник».

В рамках совещания обсуждались вопросы подготовки Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 2023 года, порядка формирования спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта и многие другие аспекты.

«Именно региональные федерации являются тем фундаментом, на котором держится спорт, – подчеркнула заместитель председателя комитета Елена Павлова. – Все вместе вы делаете огромную работу, и мы благодарим вас за это».