Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошёл в число главных разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic. Всего в список из 21 хоккеиста вошли три представителя России. Помимо Овечкина, ими стали форварды Андрей Свечников («Каролина») и Иван Барбашев («Сент-Луис»).

«Вашингтон» с Овечкиным вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Флориде». Овечкин набрал 6 (1+5) очков в шести матчах.

«Сент-Луис» вылетел из Кубка Стэнли во втором раунде от «Колорадо», на счету Барбашева только 2 (0+2) очка в 12 играх.

Наконец, «Каролина» проиграла в финале Восточной конференции от «Рейнджерс». Свечников набрал 5 (4+1) очков в 14 встречах.