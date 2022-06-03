Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался по поводу участия Александры Трусовой в турнире по лёгкой атлетике. Ранее стало известно, что фигуристка выступит в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках».

«О, господи. Я первый раз об этом слышу, — цитирует «РИА Новости» Горшкова. — Не знаю, что взбрело ей в голову, не могу ничего сказать. У меня сейчас голова другим забита».

Неделя легкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней примут участие порядка 3 000 спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.