Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не считает Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой. Бывшая подопечная Этери Тутберидзе завоевала золото Олимпиады-2014 в Сочи в командном турнире, а в индивидуальном заняла пятое место.

«Вы правильно сказали — в командном, — сказала Роднина в интервью «Матч ТВ». — А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки. Командные и индивидуальные титулы — это разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но все же. Знаете, в Советском союзе если ты занимал первое-второе место в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не давали».