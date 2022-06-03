Российский теннисист Даниил Медведев официально вернётся в лидеры рейтинга ATP. Это стало официально после поражения немца Александра Зверева от Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос». Зверев, идущий на третьем месте в рейтинге ATP, проиграл первый сет 6:7 (8:10), а во втором при счёте 6:6 снялся с игры. Таким образом, он упустил шанс возглавить рейтинг самостоятельно.

Медведев с 13 июня обойдёт в рейтинге серба Новака Джоковича.

В феврале 2022 года Медведев уже возглавлял рейтинг ATP, но три недели спустя он потерял лидерство после поражения в Индиан-Уэллсе.

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» в рекордный 14-й раз. До этого он выиграл все 13 финалов: с 2005 по 2008, с 2010 по 2014 и с 2017 по 2020 год.

Соперником Надаля станет победитель матча между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.