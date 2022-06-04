«Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги — 3:2.

Счёт открыл российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров на третьей минуте встречи. На шестой Кей Андре Миллер забросил ответную шайбу, а на 18-й Каапо Какко вывел «рейнджеров» вперёд.

Во втором периоде голов не было, а в третьем сперва Мика Зибанежад сделал счёт 3:1 на 42-й минуте, а затем Ник Пол на 58-й сократил отставание. Ассистировал ему Кучеров.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал, как и защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв.

Ворота обеих команд защищали россияне. Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 31, Андрей Василевский — 25 из 28.

«Рейнджерс» повёл в серии 2-0 (6:2, 3:2). Третья и четвёртая игры пройдут на площадке «Лайтнинг» 5 и 8 июня.