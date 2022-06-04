Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина поддержала решение фигуристки Александры Трусовой выступить в её дисциплине. Ранее стало известно, что Трусова 9 июня примет участие в состязаниях по прыжкам в длину в рамках недели лёгкой атлетики в Москве.

«Считаю это прекрасной идеей и замечательной альтернативой популяризации спорта. И ещё, если это делает огненная Александра Трусова, то просто нет сомнений в успехе её дебюта на легкоатлетическом стадионе, — цитирует «Матч ТВ» Клишину. — Объединяя такие разные, но в то же время близкие по духу виды спорта, можно привнести что-то новое и интересное, не только для спортсменов, но и, в частности, для зрителя».

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.