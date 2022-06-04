Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что у него украли велосипед. По его словам, воры угнали велосипед с лестничной площадки.

«Это жесть ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в полицию пишу», — написал Устюгов в социальных сетях.

Устюгову 30 лет. Он дважды выигрывал чемпионат мира, взял четыре серебра и бронзу на чемпионатах мира. На его счету также победа в «Тур де Ски», а в 2022 году лыжник завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.