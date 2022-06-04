Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что по-прежнему считает Андрея Василевского из «Тампа-Бэй» лучшим вратарём мира. Голкиперы противостоят друг другу в финале Восточной конференции НХЛ. После двух игр «Рейнджерс» ведёт 2-0, но на мнение Шестёркина это не повлияло.

«Я остаюсь при своем мнении, что он – лучший вратарь мира на данный момент. Серия идет до четырех побед, поэтому нельзя расслабляться. Надо двигаться дальше», — цитирует официальный сайт НХЛ Шестёркина.

Василевский выигрывал с «Тампой» два последних Кубка Стэнли. Сейчас «Рейнджерс» ведёт в серии 2-0.