Сборная Франции проиграла Дании в домашнем матче Лиги наций — 1:2. На 51-й минуте счёт открыл лидер атак французов Карим Бензема. На 68-й Андреас Корнелиус забил ответный мяч, а на 88-й оформил дубль и принёс датчанам выездную победу.

В другой встрече группы 1 Лиги А Австрия на выезде разгромила Хорватию — 3:0. Мячами отметились Марко Арнаутович (41-я минута), Михаэль Грегорич (54-я) и Марсель Забитцер (57-я).

В ещё одной игре Лиги А Нидерланды разгромили Бельгию 4:1. На 40-й минуте Стивен Бергвейн открыл счёт, на 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество голландцев, десять минут спустя Дензел Дамфрис сделал счёт разгромным, а ещё через четыре минуты Депай сделал дубль.

Бельгийцы смогли забить гол престижа на 90+3 — единственный мяч хозяев провёл Миши Батшуайи.

Накануне в группе 4 Польша обыграла Уэльс 2:1.