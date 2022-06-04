Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Александры Трусовой выступить на соревнованиях по лёгкой атлетике. Ранее стало известно, что фигуристка примет участие в неделе лёгкой атлетики в Москве, выступив в прыжках в длину.

«Пусть попробует, сейчас вообще во многом время экспериментов, тем более что лёгкая атлетика — это сфера подготовки и фигуристов, и лыжников, и гребцов, — цитирует Sport24 Губерниева. — Так что будет интересно, уверен. Саша — большой спортсмен, прыгнет высоко!»

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок. На Играх-2022 в Пекине она стала первой фигуристкой в мире, выполнившей во время произвольной программы пять четверных прыжков.