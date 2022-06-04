Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры. 38-летний футболист не играл с конца 2021 года.

«Я завершил карьеру, это официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Играть в прошлом году было сложно. Я заканчиваю, потому что потерял главного фаната», — цитирует Daily Mail Тевеса.

Аргентинец имеет в виду своего приёмного отца Сегундо Раймундо, который в феврале 2021 года умер из-за осложнений от коронавируса.

Карлос Тевес начал карьеру в «Бока Хуниорс» в 2001 году. Позднее он выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Шанхай Шэньхуа», а завершил выступления в родной «Боке»,

Форвард выиграл два чемпионата и Кубок Аргентины, Кубок Либертадорес, Южноамериканский Кубок, Межконтинентальный кубок, чемпионат Бразилии, три чемпионата, Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, клубный ЧМ, два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии.

Со сборной Аргентины Тевес стал олимпийским чемпионом.