Портал Transfermarkt объявил символическую сборную сезона Российской премьер-лиги. В неё вошли три футболиста «Зенита»: Вилмар Барриос, Дуглс Сантос и Клаудиньо. Общая стоимость состава составляет 122 млн евро.

Полностью состав Transfermarkt выглядит следующим образом: Матвей Сафонов («Краснодар», 16 млн евро) — Марио Фернандес (ЦСКА, 8 млн), Вилмар Барриос («Зенит», 20 млн), Родригао («Сочи», 3,5 млн), Дуглас Сантос (16 млн) — Кристиан Нобоа («Сочи», 1 млн), Себастьян Шиманьски («Динамо», 14 млн), Арсен Захарян («Динамо», 15 млн), Клаудиньо («Зенит», 18 млн) — Маттео Кассьерра («Сочи», 4,5 млн), Гамид Агаларов («Уфа», 6 млн).

Лучшим тренером сезона назван Владимир Федотов из «Сочи».

Ранее наш портал NVsport представлял свою версию символической сборной. Отметим, что Transfermarkt совпал с нами по десяти позициям из 12 (с учётом тренера). Вместо Барриоса мы назвали его одноклубника Дмитрия Чистякова, а вместо Кассьерры — Фёдора Смолова из «Динамо».