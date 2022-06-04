Президент Федерации регби России Игорь Артемьев высказался по поводу дела фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире, но затем стало известно о её положительной пробе на триметазидин.

«Что касается Валиевой, то не знаю ни дозировки препарата, ни как долго он выводится, — цитирует «Матч ТВ» Артемьева. — Но, конечно, нам нужно было очень сильно беречься после скандала в Сочи и вообще не давать повода. Конечно, эту историю раздули. Жалко эту девочку, очень жалко. Но не знаю, что произошло. Кто-то точно недоглядел».

Валиева, несмотря на положительную пробу, была допущена до индивидуального турнира Олимпиады, на котором заняла четвёртое место. Расследование её дела продолжается.