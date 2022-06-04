Польская теннисистка Ига Свентек выиграла «Ролан Гаррос»-2022. В финале Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира уверенно победила Кори Гауфф из США — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 8 минут. Свентек проиграла одну свою подачу и выиграла пять чужих. На её счету один эйс и ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила три двойных и сделала два эйса.

Свентек второй раз выигрывает «Ролан Гаррос», впервые ей это удалось два года назад.

Польская теннисистка выиграла 35-й матч подряд, это рекорд XXI века.