Вратарь Юрий Лодыгин перешёл в «Панатинаикос», сообщает пресс-служба клуба из Афин. 32-летний голкипер провёл предыдущий сезон в клубе «ПАС Янина», став одним из лучших вратарей сезона в чемпионате Греции.

Лодыгин начинал в Греции карьеру футболиста и имеет двойное гражданство — греческое и российское. В «Зените» он выступал с 2013 по 2018 год, сыграл 164 матча, пропустив 158 мячей. В общей сложности он провёл 71 встречу на ноль.

С «Зенитом» Лодыгин стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка России. Также в его карьере были греческие «Ксанти» и «Олимпиакос» — принципиальный соперник «Панатинаикоса», турецкий «Газиантеп» и российский Арсенал» из Тулы, где он не смог пробиться в основу.

С 2013 по 2016 год Лодыгин провёл 11 матчей за сборную России, пропустил 4 мяча и принял участие в ЧМ-2014 и Евро-2016 в качестве запасного.