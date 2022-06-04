Сборная Венгрии победила Англию в стартовом матче Лиги наций-2022/23 — 1:0. Единственный мяч с пенальти на 66-й минуте провёл Доминик Собослай.

Для Венгрии эта победа над Англией стала первой за 60 лет. 31 мая 1962 года венгры обыграли англичан 1:0 на чемпионате мира-1962. После этого Англия не проигрывала Венгрии 15 матчей подряд.

В другом матче группы 3 Лиги наций А в эти минуты играют Италия и Германия.

В следующем туре Лиги наций Венгрия сыграет с Италией, Англия — с Германией. Оба матча состоятся 7 июня.