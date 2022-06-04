Сборные Италии и Германии сыграли вничью в первом туре розыгрыша Лиги наций-2022/23 — 1:1.
Счёт на 70-й минуте открыл форвард итальянцев Лоренцо Пеллегрини. На 73-й Джошуа Киммих забил ответный мяч.
Команды играли в следующих составах:
Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги (Димарко, 80), Фраттези (Риччи, 85), Кристанте, Тонали (Побега, 80), Политано (Гнонто, 65), Скамакка (Канчельери, 85), Пеллегрини.
Германия: Нойер, Керер, Рюдигер, Зюле, Хенрикс (Хофманн, 59), Киммих, Горецка (Гюндоган, 69), Гнабри (Раум, 80), Мюллер (Хаверц, 70), Сане (Мусиала, 59), Вернер.
В другом матче группы 3 Лиги А Венгрия впервые за 60 лет обыграла Англию — 1:0.