Сегодня, 5 июня, Украина и Уэльс проведут финальный матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Игра состоится в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити», судить её будет испанец Антонио Матеу Лаос. Начнётся матч в 19:00 по московскому времени.

В групповом отборочном раунде Уэльс занял второе место в группе E, уступив только Бельгии. Украинцы стали вторыми в группе D, пропустив вперёд Францию.

В полуфинале «стыков» Уэльс победил Австрию 2:1, а Украина одолела Шотландию 3:1. Игры украинцев должны были состояться в марте, но были перенесены из-за обострения конфликта с Россией.

Уэльс за свою историю участвовал в чемпионате мира один раз — в 1958 году — и дошёл до 1/4 финала. Украина также выходила на чемпионат мира только один раз — в 2006 году — и также добралась до четвертьфинала.