Сегодня, 5 июня, ЦСКА и «Зенит» проведут решающий седьмой матч в финале Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» и стартует в 14:00 по московскому времению

Счёт в серии после шести матчей равный — 3-3. ЦСКА выиграл первые два матча в Москве — 83:59, 82:73. Затем «Зенит» взял верх на своей площадке 93:79, после чего проиграл дома в сверхрезультативном матче — 110:111. ЦСКА повёл в серии 3-1, но петербуржцы смогли отыграться, выиграв в Москве и дома — 97:95 и 82:63.

ЦСКА выиграл 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ из 12, включая промотурнир в 2008 году. «Зенит» впервые в своей истории играет в финале. До этого петербуржцы четыре раза брали бронзу за предыдущие пять сезонов.