«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ — 4:2. Счёт уже на 38-й секунде открыл форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид. На 17-й минуте россиянин Валерий Ничушкин забросил ответную шайбу.

Во втором периоде на 25-й минуте Ничушкин оформил дубль. На 48-й Райан Маклеод снова сделал счёт равным. После этого Джей Ти Комфер вывел «Эвеланш» вперёд на 53-й минуте, а за 30 секунд до конца третьего периода Микко Рантанен поразил пустые ворота.

«Колорадо» выиграл первые три матча серии — 8:6, 4:0, 4:2 — и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

В финале «Востока» «Рейнджерс» ведёт в серии с «Тампа-Бэй» 2-0.