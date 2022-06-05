Группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе возобновила тренировки в «Хрустальном», сообщает «Матч ТВ». Большая часть фигуристок уже приступили к работе на льду.

В их число входят Александра Трусова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Даниил Самсонов, а также Алина Загитова, которая не выступала с конца 2019 года.

При этом олимпийские чемпионки-2022 Анна Щербакова и Камила Валиева ещё не выходили на лёд.

Ранее сообщалось, что Валиева и Щербакова будут летом выступать в шоу в Сочи. Валиева примет участие в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», а Щербакова выступит в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».