Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на второе место по количеству заработанных денег в НХЛ. Российский форвард за годы выступления в лиге заработал уже 137,2 миллиона долларов и обошёл чеха Яромира Ягра (128,1 миллиона).

Лидирует капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который начал выступать в НХЛ в один год с Овечкиным и обходит его совсем немного — 138,2 миллиона.

Четвёртое место занимает защитник «Монреаля» Ши Уэбер (126 млн), а пятым идёт ещё один россиянин — одноклубник Кросби Евгений Малкин (118,7 млн).