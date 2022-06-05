Колумбийская певица Шакира подтвердила расставание с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Пресс-служба колумбийки опубликовала короткое сообщение, в котором сообщила о разрыве с футболистом, а также попросила уважать их частную жизнь ради благополучия детей.

По данным СМИ, Шакира узнала об изменах своего мужа. Сейчас Пике уже несколько месяцев живёт отдельно от Шакиры.

Пара состояла в отношениях с 2011 года и воспитывала двоих детей — Милана и Сашу. Официально брак они не регистрировали. Отметим, что Шакира на 10 лет старше Пике.