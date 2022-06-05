Хореограф Алексей Железняков высказался о деле Елизаветы Нугумановой. Напомним, что фигуристка, уйдя от Евгения Рукавицына, дала скандальное интервью, в котором обвинила штаб в угрозах, абьюзе и намеренном срыве подготовки.

«Когда заканчиваешь карьеру или уходишь от тренера – поблагодари его. Скажи спасибо за то, сколько души и времени было потрачено, чтобы тебя слепить, — цитирует «Матч ТВ» Железнякова. — Но в итоге уходят и начинают поливать, рассказывать что-то… Я уверен, что эта история преувеличена, потому что уж кто-то, но Рукавицын точно не был замечен в таких историях».

Хореограф также заявил, что фигуристка сама раздула эту историю и уничтожила тренера в интервью.

«Я считаю, это ненормально. И расследовать тут нечего», — добавил Железняков.

Елизавете Нугумановой 19 лет. Основных достижений она добилась на юниорском уровне: выиграла «Триглав Трофи», стала второй на «Таллинн Трофи», дважды попадала в призы на юниорском Гран-при, неоднократно побеждала на этапах Кубка России.

На взрослом уровне Нугуманова выиграла мемориал Панина, один раз победила на этапе Кубка России, завоевала бронзу на челленджере в Варшаве. Лучшим результатом на чемпионате России для нее стало шестое место в сезоне-2020/21.