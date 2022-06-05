Депутат Госдумы РФС Дмитрий Свищев сообщил, что депутаты могут рассмотреть законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Закон о Fan ID был принят в 2022 году и вступил в действие 4 дня назад, 1 июня. Фанаты неоднократно протестовали против его введения и пригрозили бойкотом матчей. Депутаты от КПРФ внесли законопроект об отмене паспорта болельщика.

«Пока информации об этом законопроекте у меня нет. Я позвонил коллегам из КПРФ. Это может быть частная инициатива какого-либо из депутатов, — цитирует «Чемпионат» Свищева. — Будем рассматривать, будем общаться. Здесь важно мнение РФС, Минспорта, Минцифры, структур, которые заинтересованы. Ну и мнение болельщиков и клубов нас, конечно, интересует, если действительно будет внесён такой законопроект».