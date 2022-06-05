Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поставил себя на первое место в списке лучших футболистов сезона-2021/22. В голосовании издания «Спорт-Экспресс» большинство игроков петербуржцев согласились с бразильцем.

Ещё два бразильских футболиста — Дуглас Сантос и Малком — также поставили на первые место самих себя.

Примечательно, что казахстанец Нуралы Алип поставил на первые два места своих соотечественников — Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА и Марата Быстрова из «Ахмата». Также первое место не игроку «Зенита» отдал Иван Сергеев — он проголосовал за экс-партнёра по «Крыльям Советов Антона Зиньковского.

Полностью список итогов голосования выглядит следующим образом:

Нуралы Алип: Зайнутдинов (ЦСКА), М. Быстров («Ахмат»), Сергеев

Вилмар Барриос: Клаудиньо, Агаларов («Уфа»), Чистяков

Вендел: Клаудиньо, Малком, Дуглас Сантос

Дуглас Сантос: Дуглас Сантос, Чистяков, Малком

Михаил Кержаков: Клаудиньо, Артём Дзюба, Агаларов («Уфа»)

Клаудиньо: Клаудиньо, Вендел, Малком

Данил Круговой: Клаудиньо, Дуглас Сантос, Чистяков

Далер Кузяев: Барриос, Дуглас Сантос, Клаудиньо

Малком: Малком, Дуглас Сантос, Клаудиньо

Иван Сергеев: Зиньковский («Крылья Советов»), Барриос, Азмун (ушёл из «Зенита» в «Байер»)

Алексей Сутормин: Клаудиньо, Кристиан Нобоа («Сочи»), Агаларов («Уфа»)